LPI-SLF: Tatverdächtige nach Graffiti-Schmierereien festgestellt

Saalfeld (ots) - In der Nacht von Donnerstag zu Freitag kam es erneut zu einem Brand in Saalfeld. Kurz nach Mitternacht wurde in der Fleischgasse ein brennender Sonnenschirm durch Zeugen mitgeteilt- im Rahmen des Einsatzes stellten Feuerwehr und Polizei dann einen in der Nähe abgestellten, brennenden PKW fest. Der am Schulplatz geparkte BMW fing aus unklarer Ursache Feuer- auch die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand ...

mehr