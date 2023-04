Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Brand von PKW gesucht

Saalfeld (ots)

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag kam es erneut zu einem Brand in Saalfeld. Kurz nach Mitternacht wurde in der Fleischgasse ein brennender Sonnenschirm durch Zeugen mitgeteilt- im Rahmen des Einsatzes stellten Feuerwehr und Polizei dann einen in der Nähe abgestellten, brennenden PKW fest. Der am Schulplatz geparkte BMW fing aus unklarer Ursache Feuer- auch die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand nicht eindämmen, sodass Totalschaden mit entsprechendem Sachschaden entstand. In Anbetracht der kürzlich zurückliegenden Brände wird ein Zusammenhang geprüft bzw. werden die entsprechenden Ermittlungen zur Ergreifung eines Tatverdächtigen durch die KPI Saalfeld geführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise- insbesondere zum PKW-Brand am Schulplatz gegen 01:00 Uhr- geben können, werden gebeten sich unter 03672-417 1464 zu melden.

