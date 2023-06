POL-W: RS - Gefährliche Körperverletzung auf der Hastener Straße - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots) - Am Mittwoch (21.06.2023, gegen 17:00 Uhr) kam es auf der Königstraße in Remscheid zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann (55) schwere Verletzungen erlitt. Der Remscheider fuhr mit seiner Honda auf der Königstraße in Richtung Remscheid-Hasten. Als in Höhe der Bushaltestelle Königstraße Mitte eine 30-Jährige mit ihrem VW Passat rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt fuhr, kollidierte der VW ...

