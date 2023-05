POL-DO: 86-Jähriger die Handtasche geraubt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.:0518 Am Freitagabend (26. Mai) kam es gegen 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Freie-Vogel-Straße/Stockholmer Allee in Dortmund-Schüren. Bei dem Unfall wurde ein 56-jähriger Mann aus Dortmund schwer verletzt. Ersten Angaben zufolge bog eine 26-jährige Frau aus Kamen von der Freie-Vogel-Straße in die Stockholmer Allee ein. Dabei übersah sie aus bislang ungeklärter Ursache den ...

mehr