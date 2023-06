Polizei Wuppertal

POL-W: W Festnahme nach Raub mit scheinbarer Schusswaffe - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Bild-Infos

Download

Wuppertal (ots)

Am Dienstagabend (20.06.2023, gegen 22:55 Uhr) nahm die Polizei einen flüchtigen Mann (45) nach einem schweren Raub auf eine Tankstelle an der Heckinghauser Straße fest. Gegen 23.00 Uhr ging der Notruf auf der Leitstelle ein. Der mutmaßlich geschädigte 34 Jahre alte Mitarbeiter der Tankstelle gab an, dass ein mit einem Tuch maskierter Täter in den Geschäftsräumen erschienen sei und ihn mit einer Schusswaffe bedroht habe. Er sei der Forderung des Täters nachgekommen und habe die Kasse geöffnet. Der Täter habe Geld aus der Kasse entnommen und sei schließlich mit dem erbeuteten Bargeld geflohen. Da der Geschädigte eine präzise Personenbeschreibung abgeben konnte wurden intensive Fahndungsmaßnahmen durchgeführt. In der Widukindstraße wurde durch die fahndenden Kräfte ein verdächtiger Mann überprüft, dessen Erscheinungsbild der Täterbeschreibung entsprach. Als bei dem Tatverdächtigen neben einer größeren Bargeldmenge auch eine Gaspistole aufgefunden werden konnte erfolgte die vorläufige Festnahme. Der 45 Jahre alte Tatverdächtige wird im Laufe des Tages auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Dieser entscheidet über die Anordnung der Untersuchungshaft.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell