POL-W: SG - Sturz mit Kleinkraftrad in Ohligs

Am 19.06.2023, gegen 09:15 Uhr, kam es auf der Obere Hildener Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Kleinkraftrad. Ein 62-jähriger Solinger war nach bisherigen Erkenntnissen mit seiner Yamaha auf der Obere Hildener Straße in Richtung Hilden unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich der Ellerstraße die Kontrolle über sein Zweirad verlor und stürzte. Der Fahrer, der im Zuge des Unfalls über den Gehweg in eine Hecke rutschte, wurde durch Rettungskräfte schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 500 Euro. (jb)

