POL-GÖ: (262/2023) LKW kommt auf A 7 von der Fahrbahn ab - 50 Meter Leitplanke beschädigt, Unfallursache noch unklar

Göttingen (ots)

Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen (AS) Nörten-Hardenberg und Göttingen-Nord in Fahrtrichtung Kassel Mittwoch, 7. Juni 2023, gegen 17.25 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Auf der Autobahn 7 zwischen den AS Nörten-Hardenberg und Göttingen ist am Mittwoch (07.06.23) gegen 17.25 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein LKW von der Fahrbahn abgekommen und hat in der Folge rund 50 Meter Leitplanke beschädigt. Achtzehn Felder wurden bei dem Kontakt irreparabel heruntergedrückt. Der 45 Jahre alte Fahrer aus dem Landkreis Eichsfeld und sein Beifahrer blieben unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Der an LKW und Schutzplanke entstandene Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge etwa auf 25.000 Euro.

