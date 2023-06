Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (260/2023) Sachbeschädigung in Bad Lauterberg: Frontscheibe eines Pkw zerstört - Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Parkplatz Odertal an der B27 Donnerstag, 18. Mai 2023, zwischen 16.15 und 18.20 Uhr

BAD LAUTERBERG (lg) - Auf einem Parkplatz an der B27, im Odertal bei Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen), ist es an Vatertag/Christi Himmelfahrt, dem 18. Mai 2023, durch bislang unbekannte Täter zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw gekommen. Die Frontscheibe wurde hierbei zerstört. Die Polizei in Bad Lauterberg sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Aufgrund der Spurenlage gehen die Ermittler davon aus, dass sich die Täterschaft auf die Scheibe gesetzt hat und somit auf dem Fahrzeug befunden haben muss, sodass die Frontscheibe in der Folge unter der Last zerbrochen ist.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Lauterberg unter Telefon 05524/9630 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell