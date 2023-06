Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (261/2023) Brandstiftung? - Sofa brennt in Wohnkomplex an der Groner Landstraße

Göttingen (ots)

Göttingen, Groner Landstraße

Donnerstag, 8. Juni 2023, gegen 03.45 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - In einem leerstehenden Appartement im 4. Obergeschoss eines Wohnkomplexes an der Göttinger Groner Landstraße ist Donnerstagnacht (08.06.23) gegen 03.45 Uhr ein Sofa in Brand geraten. Das Feuer verursachte in dem Gebäude eine starke Rauchentwicklung. Drei Menschen wurden vor Ort vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Eine weitere ärztliche Versorgung war aber nicht erforderlich. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich vermutlich auf etwa 20.000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Aufgrund der Gesamtumstände wird Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

