Polizei Wuppertal

POL-W: W Festnahme nach Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Samstag (17.06.2023) nahm die Polizei einen 34-jährigen Tatverdächtigen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts an der Einmündung Gronaustraße zur Völklinger Straße fest. Gegen 23:35 Uhr bemerkten Polizeibeamte im Rahmen eines anderen Einsatzes ein Fahrzeug, das die Gronaustraße entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Völklinger Straße befuhr und im Kurvenbereich auf den Gehweg gelenkt wurde. Auf dem Gehweg befand sich zu diesem Zeitpunkt ein 52-jähriger Mann, der offensichtlich vor dem Fahrzeug davonlief. Dem Mann gelang es, sich hinter eine Straßenlaterne zu retten. Um einen Zusammenstoß mit dieser zu vermeiden bremste der 34-Jährige Tatverdächtige ab und wich zurück auf die Fahrbahn aus. Unverzüglich hielten die vor Ort befindlichen Beamten das Fahrzeug an und der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige heute der Haftrichterin vorgeführt, die einen Haftbefehl wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erließ. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell