Polizei Wuppertal

POL-W: SG E-Scooter-Fahrer fährt Kind um - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (18.06.2023, 20:35 Uhr) erlitt ein Kind (7) Verletzungen nach einem Zusammenstoß mit einem Elektroroller. Die siebenjährige war in Begleitung ihrer zwei Geschwister und ihres Vaters auf dem Gehweg der Kölner Straße unterwegs. Dort kam ihr ein junger Mann auf einem E-Scooter entgegen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zum Zusammenstoß. Das Kind fiel zu Boden und erlitt eine leichte Verletzung. Der Fahrer des grünen Rollers hielt kurz an, entfernte sich dann jedoch ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern in Richtung Mummstraße. Der Fahrer ist circa 16-17 Jahre alt und 170 cm groß. Er hat eine schlanke Figur und schwarze, an den Seiten, kurz rasierte Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er ein weißes T-Shirt, eine blaue Hose und weiße Sportschuhe. Er führte eine schwarze Umhängetasche mit sich. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

