POL-W: RS Bei Überholvorgang auf den Grünstreifen ausgewichen - Polizei sucht Fahrzeugführer/Fahrzeugführerin

Wuppertal (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (15.06.2023, gegen 01:00 Uhr) kam es am Bahnhof in Remscheid-Lennep zu einem versuchten Raub. Ein 24-jähriger Remscheider war gerade aus einem Bus an der Haltestelle Bahnhof Lennep gestiegen, als er von drei Heranwachsenden (3 x 17 m) angesprochen wurde. Zunächst habe man den Geschädigten nach Zigaretten gefragt. Während einer der Täter den Remscheider umarmte, um an die ...

