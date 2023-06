Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter attackiert am Boden liegenden Mann - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45326 E-Altenessen: Die Kriminalpolizei sucht Zeugen einer Körperverletzung, die sich am Mittwochnachmittag (14. Juni) in der Bäuminghausstraße ereignet hat - hierbei wurde ein 42-Jähriger leicht verletzt.

Gegen 14:30 Uhr war ein 42-jähriger Essener auf dem Gehweg der Bäuminghausstraße in Höhe des Westerdorfplatzes unterwegs. Nach einem kurzen Gespräch mit einem unbekannten Mann soll dieser unvermittelt den Essener attackiert und zu Boden gezogen haben. Hier habe der Unbekannte den am Boden liegenden 42-Jährigen getreten und geschlagen und sei im Anschluss in Richtung Gladbecker Straße geflüchtet.

Zeugen beschrieben den flüchtigen Täter als etwa 24-jährigen Mann mit hellen Haaren, der etwa 180 cm groß sei. Zur Tatzeit soll er ein weißes T-Shirt, eine blaue Jeanshose und eine Brille getragen haben.

Eine Fahndung nach dem Flüchtigen blieb ohne Erfolg. Der 42-jährige Essener erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen der Tat.

Wenn Sie Hinweise zu dem flüchtigen Mann oder zum Tatablauf geben können, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen./Wrk

Wenn Sie Hinweise zu dem flüchtigen Mann oder zum Tatablauf geben können, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen./Wrk

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell