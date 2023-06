Polizei Essen

POL-E: Essen: Bargeld aus Geldautomaten gestohlen - Fotofahndung

Essen (ots)

45329 E-Altenessen:

Die Kriminalpolizei fahndet mit einem Foto nach einem unbekannten Mann, der nach einer technischen Störung Bargeld aus einem Geldautomaten entwendete.

An einem Donnerstagmittag (2. März) beabsichtigte ein Essener Ehepaar (54 und 55 Jahre alt), Bargeld an einem Geldautomaten an der Altenessener Straße abzuheben. Aufgrund einer Störung des Gerätes, öffnete sich das Fach zur Geldausgabe nach der Eingabe der Geheimzahl jedoch nicht.

Noch während das Ehepaar eine Mitarbeiterin der Bank aufsuchte, nutzte ein Mann den Geldautomaten und entwendete das Bargeld der beiden Essener.

Bei dem Diebstahl wurde der bislang Unbekannte durch die Überwachungskamera des Geldautomaten gefilmt. Zum Fahndungsfoto gelangen Sie über den folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/107588

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Identifizierung des Mannes führen. Wenn Sie Hinweise zu dem Unbekannten geben können, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen./Wrk

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell