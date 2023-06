POL-E: Essen: Jugendliche verletzen 53-Jährigen bei versuchtem Raub - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45143 E-Altendorf: Am Sonntagnachmittag (11. Juni) musste eine 30-Jährige nach einer Auseinandersetzung auf der Ehrenzeller Straße leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Mehrere Personen flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei. Die Beamten stellten Schlagwerkzeuge sicher. Um 17:56 Uhr meldeten Zeugen dem Notruf der Polizei eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten an der Kreuzung ...

