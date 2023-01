POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ober-Ramstadt (ots) - Am Mittwoch, dem 18.01.2023 gegen 17:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Neugasse in Ober-Ramstadt. Dabei wurde ein dort abgestelltes Fahrzeug von dem Flüchtigen beschädigt. Nach dem Unfall soll der Flüchtige schnell weggefahren sein. Der Unfall wurde durch zwei Passanten beobachtet, welche anschließend eine Anwohnerin darüber ...

