Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfallflucht in der Neugasse in Ober-Ramstadt - Polizei sucht Zeugen

Ober-Ramstadt (ots)

Am Mittwoch, dem 18.01.2023 gegen 17:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Neugasse in Ober-Ramstadt. Dabei wurde ein dort abgestelltes Fahrzeug von dem Flüchtigen beschädigt. Nach dem Unfall soll der Flüchtige schnell weggefahren sein. Der Unfall wurde durch zwei Passanten beobachtet, welche anschließend eine Anwohnerin darüber informierten. Noch bevor die Polizei die Daten der beiden Zeugen feststellen konnte, verließen diese den Unfallort. Die beiden Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt Tel.: 06154 / 6330-0 zu melden.

Gefertigt: PK Schneider

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell