POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Scheibe eingeschlagen und Prüfgerät gestohlen

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Freitag (19.-20.1.) haben Kriminelle die Heckscheibe eines Autos eingeschlagen und aus dem Innenraum ein Abgasprüfgerät gestohlen. Zum Zeitpunkt der Tat stand das Fahrzeug in einer Tiefgarage im Bachgauweg. Der verursachte Gesamtschaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf mehrere Tausend Euro. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler sachdienliche Hinweise entgegen.

