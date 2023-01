Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW auf der L3103

AS Seeheim:

Seeheim (ots)

Am 20.01.2023 kam es auf der L3103, kurz vor der Anschlussstelle Seeheim-Jugenheim, zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW und zwei verletzten Personen. Nach dem jetzigen Ermittlungsstand befuhr ein 53-jähriger Seeheimer mit seinem Mercedes die L3103 aus Richtung Seeheim und setzte kurz vor der Anschlussstelle Seeheim zum Überholen an, musste aber aufgrund entgegenkommenden Fahrzeugen wieder nach rechts auf seine Spur zurücklenken. Hierbei übersah der Wagenlenker den BMW eines 19-jährigen Seeheimers. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen, wobei der BMW auf einen vorausfahrenden Mercedes einer 54-jährigen Seeheimerin geschoben wurde. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrzeugführer des BMW leicht verletzt. Der Fahrzeugführer des unfallverursachenden Mercedes wurde schwer verletzt. Beide Fahrzeugführer wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L3103 für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden. Neben zwei Streifen der Polizeistation Pfungstadt befanden sich zwei Rettungswagen und Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Seeheim-Jugenheim vor Ort.

