Bensheim (ots) - Nachdem bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Dammstraße eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten die ungebetenen Gäste am Donnerstag (19.1.), im Zeitraum zwischen 8 und 17 Uhr, eine Tür des Anwesens auf. Sie gelangten ins Innere und durchwühlten mehrere Räume und Schränke. Was sie alles ...

