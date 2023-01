Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt-Bobstadt: Kriminelle erbeuten Werkzeug

Zeugen nach Einbruch in Container gesucht

Bürstadt-Bobstadt (ots)

Auf mehrere Werkzeuge hatten es Unbekannte bei ihrem kriminellen Vorhaben in der Nacht zum Freitag (20.1.) abgesehen. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie sich an einem Baustellencontainer in der Straße "Im Langgewann" zu schaffen. Zwischen 4.30 und 5 Uhr gelang es den Kriminellen gewaltsam in den Container zu kommen und hieraus einen Werkzeugkoffer zu entwenden. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf circa 200 Euro geschätzt. Das Kommissariat 42 in Lampertheim nimmt in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell