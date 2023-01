Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Blauer Opel im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Bad König (ots)

Ein blauer Opel, der in der Frankfurter Straße abgestellt war, rückte in der Nacht zum Donnerstag (19.1.) in das Visier unbekannter Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand schlugen die Unbekannten eine Scheibe des Wagens ein und gelangten so ins Innere. Ersten Ermittlungen zufolge entwendeten sie einen Rucksack. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wer Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Erbach unter der Rufnummer 06062/953-0 zu melden.

