Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Spielothek

Darmstadt (ots)

Am frühen Freitagmorgen (20.1.) haben Kriminelle ihr Unwesen in der Eschollbrücker Straße getrieben und die Räume einer Spielothek heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter gegen 4.30 Uhr ein Fenster des Gebäudes ein und betraten die Räume. Dort versuchten sie einen Wechselgeldautomaten zu öffnen. Das Vorhaben scheiterte und sie traten die Flucht an. Zurück blieb ein Schaden von derzeit geschätzten 1000 Euro. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt in diesem Fall und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

