POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bensheim (ots) - Am Donnerstag, den 19.01.2023 kam es gegen 19:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 32-jähriger aus Bensheim mit seinem Pkw die Wormser Straße in Fahrtrichtung Rodensteinstraße. Ein 69-jähriger aus Bensheim begab sich an der Ecke Wormser Straße / Am Güterbahnhof, aus bislang ungeklärter Gründen auf die Fahrbahn und wurde vom ...

