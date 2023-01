Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bensheim (ots)

Bensheim: Am Donnerstag (19.01) um 07:20 Uhr kollidierte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem hell lackierten PKW kurz vor dem Ortseingang Bensheim auf dem Berliner Ring mit einem die Fahrbahn kreuzenden Reh. Das Reh wurde hierbei auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW, was im weiteren Verlauf zu einem zweifachen Auffahrunfall führte. Die Gesamtschäden belaufen sich auf etwa 6000,- EUR. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich hierauf in Fahrtrichtung Bensheim von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallverursacher, der vermutlich Blutanhaftungen an seinem Fahrzeug hat, nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251/8468-0 entgegen.

Berichterstatter: POK Boysen, Polizeistation Bensheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell