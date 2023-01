Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Schwerer Verkehrsunfall

Zeugen gesucht

Bensheim (ots)

Am Donnerstag, den 19.01.2023 kam es gegen 19:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 32-jähriger aus Bensheim mit seinem Pkw die Wormser Straße in Fahrtrichtung Rodensteinstraße. Ein 69-jähriger aus Bensheim begab sich an der Ecke Wormser Straße / Am Güterbahnhof, aus bislang ungeklärter Gründen auf die Fahrbahn und wurde vom Pkw erfasst.

Hierbei zog sich der 69-jährige lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde in die Unfallchirurgie nach Heidelberg gebracht. Der Fahrer des Pkw erlitt einen Schock. Hinweise auf einen Alkohol- oder Drogenkonsum lagen bei ihm nicht vor. Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Bislang ist unklar, wieso der 69-jährige die Fahrbahn betrat und ob dieser unter dem Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mitteln stand. Dies sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Wormser Straße in Fahrtrichtung Rodensteinstraße war aufgrund der Unfallaufnahmen, für 3 Stunden gesperrt.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Bensheim unter der Tel.: 06251/8468-0 zu melden.

Berichterstatter: Gorski, POK, Polizeistation Bensheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell