Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Geld und Schmuck mit Betrugsmasche "Schockanruf" erbeutet

Polizei sucht Zeugen und warnt

Darmstadt (ots)

Schmuck und Geld im Wert von mehreren Tausend Euro haben bislang noch unbekannte Täter am Donnerstag (19.1.) mit der "Schockanruf" Betrugsmasche erbeutet. Die Betrüger hatten im Verlauf des Tages eine Seniorin mehrfach telefonisch kontaktiert. Mit der Geschichte, dass ihre Tochter einen schweren Unfall verursacht hätte, bei der ein Kind zu Tode gekommen sei, forderte ein angeblicher Polizeibeamter eine Kaution für die Freilassung ihrer Tochter. Die Darmstädterin übergab daraufhin ihren Schmuck und Geld an eine Geldabholerin, die am Nachmittag gegen 17 Uhr im Pfannmüllerweg erschien. Anschließend flog der Trickbetrug auf. Für den Fortgang der Ermittlungen sucht die Darmstädter Kriminalpolizei Zeugen, die die Geldabholerin möglicherweise beobachten konnten und Hinweise geben können.

Zur Beschreibung der noch unbekannten Frau ist bekannt, dass sie auf ein Alter zwischen 35 und 40 Jahre geschätzt wurde. Sie hatte eine kräftige Statur, helle Haut und ein "gepflegtes Erscheinungsbild". Sie trug schwarze Kleidung und hatte schwarze, leicht gelockte Haare.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor den Maschen der Betrüger. Sie werden nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu erzählen. Bewusst werden ältere Menschen in Südhessen angerufen und mit deren Ängsten gespielt, um an Geld und Wertsachen zu kommen. Lassen Sie sich nicht verunsichern und in Angst und Schrecken versetzen! Legen Sie sofort auf und rufen Sie bei der Person an, um die es geht. Bei Zweifeln können Sie auch immer die Polizei verständigen! Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder Wertsachen an fremde Personen nur aufgrund eines Telefonats!

