POL-GG: Verkehrszeichen auf Gehweg umgefahren und geflüchtet, Zeugen gesucht

65451 Kelsterbach (ots)

Am Freitag, dem 20.01.2023, 06:00 Uhr wurden im Bereich der Bushaltestelle Windmühlenweg in Kelsterbach auf dem Gehweg ein umgefahrenes Verkehrszeichen sowie Fahrzeugteile aufgefunden. Der Verursacher bog von der Bergstraße nach links in die Mörfelder Straße und geriet auf den Gehweg. Er flüchtete mit einem rechts stark beschädigten silbernen PKW Opel. Wer kann Hinweise auf das Fahrzeug geben? Hinweise bitte an die Polizeistaion Kelsterbach, Tel. 06107 / 71980

