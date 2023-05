Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Versammlung-Aufzug im innerstädtischen Bereich

Mannheim (ots)

Am späten Mittwochnachmittag versammelten sich auf der Neckarwiese in Mannheim zunächst etwa 60 Personen, die in Absprache mit der Versammlungsbehörde der Stadt Mannheim einen Aufzug durchführten. Der Aufzug ging von der Kurpfalzbrücke in Richtung Marktstraße bis zum Paradeplatz, um von dort aus über die Kunststraße, Kaiserring bis auf den Bahnhofsvorplatz zu gelangen. Auf diesem wurde eine Abschlusskundgebung gehalten. In der Spitze nahmen 105 Personen an der Versammlung teil. Durch die Aufzugsstrecke und den "Feierabendverkehr", waren im innerstädtischen Bereich starke Verkehrsbehinderungen festzustellen. Die Versammlung verlief störungsfrei und endete um 17:20 Uhr friedlich.

