POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Stromausfall führte zu Polizeieinsatz

Heidelberg (ots) - Am Dienstag ereignete sich um kurz vor 14 Uhr ein Unfall an der Kreuzung L600/ Sandhäuser Straße, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Ein LKW fuhr zunächst von Leimen in Richtung Bruchhausen. Kurz entschlossen wechselte dann aber der 47-jährige Fahrer vor der Kreuzung auf die Rechtsabbiegespur in Richtung Heidelberg-Kirchheim. Dabei übersah er das Auto einer 41-jährigen Frau und fuhr auf das ...

