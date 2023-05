Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall am Umspannwerk mit einer Verletzten

Heidelberg (ots)

Am Dienstag ereignete sich um kurz vor 14 Uhr ein Unfall an der Kreuzung L600/ Sandhäuser Straße, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Ein LKW fuhr zunächst von Leimen in Richtung Bruchhausen. Kurz entschlossen wechselte dann aber der 47-jährige Fahrer vor der Kreuzung auf die Rechtsabbiegespur in Richtung Heidelberg-Kirchheim. Dabei übersah er das Auto einer 41-jährigen Frau und fuhr auf das Heck des Fahrzeugs auf. Die Frau wurde durch die Kollision leicht verletzt und wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in eine Klinik gebracht. Die Höhe des Schadens an beiden Fahrzeugen ist bislang nicht bekannt.

Der LKW-Fahrer muss sich nun wegen des Fehlers beim Fahrstreifenwechsel sowie der fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

