POL-MA: Sandhausen/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Autobahnraststätte - Polizei sucht Zeugen

Sandhausen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Einbruch in ein Bürogebäude an der Autobahnraststätte Hardtwald-Ost wurden von Montag auf Dienstag mehrere tausend Euro Bargeld entwendet. Der oder die Täter schnitten zunächst den äußeren Drahtzaun auf, um auf das hintere Gelände zu gelangen. Hiernach brachen sie die Eingangstür auf und gelangten so in die Büroräume. Die Polizei sicherte Spuren, die derzeit noch ausgewertet werden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter der Telefonnummer 0621/174-4444, zu melden.

