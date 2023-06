Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG/RS - Betrugsmasche: Falsche Bankmitarbeiter holen EC-Karte ab - Polizei bittet um Hinweise

Wuppertal (ots)

In den vergangenen Wochen kam es im Bergischen Städtedreieck vermehrt zu Betrugsversuchen durch vermeintliche Bankmitarbeiter. Der Ablauf des Betrugs zeichnet sich dadurch aus, dass zunächst die Angerufenen darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass es einen Versuch gegeben hätte, einen hohen Geldbetrag von ihrem Konto abzubuchen. Die Bürger, die mit der Angst um ihr Geld überrumpelt werden, werden dann zunächst um ihre EC-Karten-PIN gebeten. Sobald diese mitgeteilt ist, kündigt der vermeintliche Bankmitarbeiter einen Kollegen an, der an der Wohnanschrift vorbeikommt und die zum PIN gehörige EC-Karte abholt. Mit EC-Karte und PIN wird durch die Täter dann umgehend Geld an Automaten abgehoben. Ein exemplarischer Sachverhalt aus Solingen: Am Dienstag, den 13.06.2023 kam es in Solingen Merscheid, in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr, zu einem Betrug zum Nachteil eines 90-Jährigen. Der Mann erhielt einen Anruf von einem bislang Unbekannten, welcher sich als Bankmitarbeiter ausgab. Dieser erklärte dem Senior, dass jemand Unbefugtes versucht habe einen höheren Geldbetrag von seinem Konto abzuheben. Daher sei es nötig, dass seine EC-Karte vor Ort mittels eines speziellen Gerätes eingelesen und überprüft werde. Unter diesem Vorwand erschien wenige Minuten später ein vermeintlicher Bankmitarbeiter an der Wohnanschrift des Mannes, um die EC-Karte entgegen zu nehmen. Der 90-Jährige wurde wiederholt dazu gedrängt das Telefonat bis zur Übergabe nicht zu unterbrechen. Bei der Person, welche die Karte widerrechtlich in Empfang nahm, handelte es sich um einen ca. 1,90m großen Mann mit schlanker Statur, im Alter von ungefähr 30 Jahren. Zum Zeitpunkt der Tat trug er schwarze Haare und einen schwarzen Bart sowie ein helles T-Shirt und eine helle Hose. Trotz einer Kontosperrung im Laufe des Tages, ist ein Schaden von 1000 Euro durch das Abheben an einem Geldautomaten entstanden. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden. An dieser Stelle nochmals der dringende Appell und die Warnung der Polizei Wuppertal: - ECHTE Mitarbeiter von Banken, Sparkassen und anderen Geldinstituten verlangen NIE die Herausgabe von Zugangsdaten, PIN- oder TAN-Nummern. - ECHTE Mitarbeiter von Banken holen NIE einzelne EC- oder Kreditkarten an der Wohnanschrift ab. - Wenn der Anrufer Sie dazu drängt das Telefonat nicht zu beenden, sollten Sie misstrauisch werden. - Beenden Sie das Gespräch und rufen Sie ihrerseits bei ihrer Bank an, um nach dem vorgegebenen Sachverhalt zu fragen. - Nutzen Sie dafür keine Telefonnummer, die Ihnen am Telefon mitgeteilt wird, sondern die Nummer aus ihren Unterlagen. Lassen Sie sich nicht vom Anrufer verbinden. - Geben Sie NIE eine PIN-Nummer an Dritte weiter. - Sollten Sie das Gefühl haben Opfer eines Betruges geworden zu sein, nehmen Sie umgehend Kontakt mit Ihrer Bank auf! - Sind Sie Opfer geworden? Informieren Sie SOFORT die Polizei! Die Polizei bittet zudem Angehörige oder nahestehende Personen, insbesondere mit älteren Menschen über die verschiedenen Methoden der Trickbetrüger zu sprechen. Auf der Internetseite www.wuppertal.polizei.nrw können Sie sich im Bereich "Wuppertal - Kriminalität" zudem regelmäßig über aktuelle Betrugsmaschen informieren. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell