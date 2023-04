Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte brechen in ein Einfamilienhaus ein - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Zwischen Sonntagabend, 22 Uhr und Dienstagabend, 22:30 Uhr brach eine unbekannte Täterschaft unbemerkt in ein Einfamilienhaus in der Fronäckerstraße ein. Nach bisherigen Ermittlungen gelang es den Tätern eine verschlossene Kellertür mit einem unbekanntem Werkzeug gewaltsam aufzuhebeln. In der Folge nahmen die Täter Bohrmaschinen sowie diverse Ladegeräte an sich und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Höhe des Sach -sowie Diebstahlschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Spezialisten und Spezialistinnen für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahl übernommen. Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten bzw. denen verdächtige Personen in der Nähe des Tatorts aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau (Tel: 0621 / 833397 - 0) in Verbindung zu setzen.

