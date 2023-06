POL-W: W - Jugendlicher mit gefälschten Rezepten für Medikamente aufgefallen

Wuppertal (ots) - Am Dienstag (13.06.2023, gegen 11:05 Uhr) verursachte ein Lkw zuerst auf der Hildener Straße und später auf der Weyerstraße je einen Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Spanier fuhr mit seinem MAN-Lkw auf der Hildener Straße in Richtung Obere Hildener Straße. In Höhe der Einmündung Ulmenstraße stieß er mit seinem Sattelanhänger mit einer Brücke zusammen. Nachdem der Fahrer ausgestiegen war und den Schaden in Augenschein genommen hatte, flüchtete er ...

mehr