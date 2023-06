Polizei Wuppertal

POL-W: SG Unfall mit einer leichtverletzten Person

Wuppertal (ots)

Am 13.06.2023, gegen 11:00 Uhr, kam es auf der Kreuzung Opladener Straße zur Wipperauer Straße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von zwei Pkw. Eine 30-jährige Solingerin fuhr mit ihrem VW Arteon auf der Opladener Straße in Richtung Bungenstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah die Fahrerin an der Kreuzung zur Wipperauer Straße eine Rotlicht zeigende Ampel. In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem VW T-Roc einer 20-Jährigen. Die 30-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Ein, in dem VW Arteon befindliches, 10 Monate altes Baby und die T-Roc-Fahrerin blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa 33.000 Euro. (ar)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell