Polizei Wuppertal

POL-W: W - Polizei nimmt vermeintlichen Einbrecher fest - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Montagabend (12.06.2023, gegen 20:30 Uhr) meldete eine 27-Jährige einen Einbrecher in einer Wohnung in der Schleswiger Straße in Elberfeld. Die Frau hatte die Wohnung aufgesucht, um die Katzen eines Familienmitglieds zu füttern, als sie eine unbekannte Person in der Wohnung antraf. Sie zog sich aus der Wohnung zurück und rief die Polizei an. Noch während sie vor der Tür wartete, entfernte sich der vermeintliche Einbrecher, welchen sie den Polizeibeamten gut beschreiben konnte, in Richtung Opphofer Straße. Dies führte dazu, dass Polizisten den Verdächtigen (42) im Bereich der Schwesterstraße antreffen konnten. Der polizeibekannte 42-Jährige hatte neben Einbruchswerkzeug auch noch Cannabis und ein gestohlenes Handy bei sich. Die Polizeibeamten nahmen den Mann vorläufig fest. Am heutigen Tag (13.06.2023) wird er auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, mit dem Ziel, ihn der Untersuchungshaft zuzuführen.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell