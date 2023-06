Polizei Wuppertal

POL-W: RS Unfall mit hohem Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am 10.06.2023, in den frühen Morgenstunden (02:20 Uhr), kam es auf der Haddenbacher Straße in Remscheid zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen war ein 22-Jähriger mit seinem VW Golf in Richtung Bismarckstraße unterwegs, als er in Höhe der Straße Oelmühle die Kontrolle verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort prallte er gegen einen Laternenmast, der dabei aus der Verankerung gerissen wurde. In der Folge drehte sich das Fahrzeug, stieß gegen zwei Sperrpfosten und blieb in einem Grünstreifen stehen. Da sich der Verdacht erhärtete, dass der 22-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand, musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 35.000 Euro. Um die Ermittlungsarbeit des Verkehrskommissariats zu unterstützen, bittet die Polizei um Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen genommen. (sw)

