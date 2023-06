Polizei Wuppertal

POL-W: SG Zwei Unfälle in Ohligs

Wuppertal (ots)

Am Dienstag (13.06.2023, gegen 11:05 Uhr) verursachte ein Lkw zuerst auf der Hildener Straße und später auf der Weyerstraße je einen Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Spanier fuhr mit seinem MAN-Lkw auf der Hildener Straße in Richtung Obere Hildener Straße. In Höhe der Einmündung Ulmenstraße stieß er mit seinem Sattelanhänger mit einer Brücke zusammen. Nachdem der Fahrer ausgestiegen war und den Schaden in Augenschein genommen hatte, flüchtete er von der Unfallörtlichkeit in Richtung Weyerstraße. Dort wendete der Fahrzeugführer in Höhe der Kreuzung Bebelallee. In der Folge streifte der Lkw mit überstehenden Fahrzeugteilen, die aus der Kollision mit der Brücke resultieren, einen entgegenkommenden Pkw. Kurze Zeit später hielten eingesetzte Polizeibeamte das flüchtige Fahrzeug auf der Weyerstraße an. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren. Es entstand ein Sachschaden von circa 40.000 Euro. Während der Unfallaufnahme erschien ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn an der Unfallstelle und überprüfte den Zustand der Brücke. Zudem war der Bahnverkehr kurzzeitig gesperrt. (ar)

