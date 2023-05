POL-PIBIN: Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Bingen (ots) - Am 18.05.2023 gegen 18:02 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Hindenburganlage zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte stellt ihren PKW gegen 09:00 Uhr im Bereich der Hafenstraße, unmittelbar am Bahnübergang zur Hindenburganlage ab. Als sie in der Nacht gegen 02:00 Uhr an ihr Fahrzeug zurückkehrt, kann sie an der Front des PKWs ein frischen Unfallschaden feststellen. Über das Fahrzeugdisplay wird sie informiert, dass es gegen 18:02h zu einem Aufprall ...

