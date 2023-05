Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht

Bingen (ots)

Am 18.05.2023 gegen 18:02 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Hindenburganlage zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte stellt ihren PKW gegen 09:00 Uhr im Bereich der Hafenstraße, unmittelbar am Bahnübergang zur Hindenburganlage ab. Als sie in der Nacht gegen 02:00 Uhr an ihr Fahrzeug zurückkehrt, kann sie an der Front des PKWs ein frischen Unfallschaden feststellen. Über das Fahrzeugdisplay wird sie informiert, dass es gegen 18:02h zu einem Aufprall gegen ihr Fahrzeug gekommen ist. Durch den unbekannten Verursacher wird weder eine Nachricht am PKW hinterlassen, noch die Polizei informiert. Bei Hinweisen zum Unfall melden sie sich bitte bei der Polizei in Bingen.

