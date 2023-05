Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Versuchter Einbruchsdiebstahl

Waldalgesheim (ots)

In der Nacht zum 16.05.2023,um 03.20 Uhr, wurde der Polizei ein möglicher Einbruch in eine Geschäft in der Provinzialstraße in Waldalgesheim gemeldet. Von einem Zeugen konnten noch zwei Personen gesehen werden, die aus dem Objekt weggelaufen und mit einem Auto weiter gefahren sind. Durch die eingesetzten Einsatzkräfte der Polizei Bingen konnte am Objekt festgestellt werden, dass die Terassentür aufgehebelt wurde und der im Inneren des Gebäudes befindliche Tresor versucht wurde mitzunehmen, was letztendlich misslang. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Auto verlief negativ. Leider liegen keine Hinweise über das flüchtende Auto vor. Hinweise erbeten an die Polizei Bingen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell