Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Sachbeschädigung an derzeit 8 Fahrzeugen auf dem Parkplatz der Globus Logistik

Bingen (ots)

In der Nacht von Freitag 12.05.2023 auf Samstag, 13.05.2023 wurden auf dem Pkw Parkplatzgelände der Globus Logistik in Bingen Kempten mindestens 8 Fahrzeuge durch einen oder mehrere unbekannte Personen beschädigt. Die Fahrzeuge wurden mittels spitzem Gegenstand teilweise erheblich zerkratzt, das Parkplatzgelände ist Videoüberwacht, die Ermittlungen zum Verursacher dauern derzeit noch an. Hinweise zu dem oder den Versuchsachern nimmt hiesige Polizeidienstelle in Bingen entgegen.

