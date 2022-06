POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bensheim (ots) - Bensheim: Am Montag (20.06) um 19:48 Uhr wurde ein roter Mitsubishi am rechten Kotflügel beschädigt, als ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer aus der Parkbucht in der Nibelungenstraße in Höhe des Ritterplatzes in den fließenden Verkehr einfahren wollte. Der Sachschaden beträgt mindestens 400 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachgekommen zu sein. Mögliche Zeugen ...

