POL-DA: Viernheim: Abgestellte Fahrzeuge im Visier Krimineller

Viernheim (ots)

Drei auf einem Autoabstellplatz in der Robert-Bosch-Straße befindliche Fahrzeuge gerieten zwischen Sonntagmorgen (19.06.) und Montagnacht (20.06.) in das Visier Krimineller. Die Täter bauten an einem Vauxhall die Auspuffanlage ab und demontierten an zwei BMW jeweils die Lenkräder sowie in einem Fall zusätzlich das Navigationsgerät.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

