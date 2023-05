Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Schlägerei mehrerer angetrunkener Männer in Gensingen

Bingen (ots)

Am Freitag, dem 12.05.2023, gegen 22.45 Uhr, wurde eine Schlägerei mehrerer offensichtlich betrunkener Personen in Gensingen gemeldet. Vor Ort konnten nach einer kurzen Absuche zwei verletzte und deutlich alkoholisierte Männer (50/51 Jahre) festgestellt werden, die angaben lediglich gestürzt zu sein. Nach Aussagen mehrere unabhängiger Zeugen seinen die Männer jedoch von weiteren derzeit unbekannten Personen geschlagen und getreten wurden. In Folge kommunikativer Schwierigkeiten konnten zu den möglichen Tätern keine weiteren Erkenntnisse in Erfahrung gebracht werden. Eine der verletzten Personen musste zu weiteren Behandlung in ein Kreuznacher Krankenhaus verbracht werden.

Die Ermittlungen hierzu dauern an, Informationen zum Vorfall nimmt hiesiger Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell