Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Mehrere Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen in Bingen-Büdesheim

Bingen (ots)

Seit Freitag, dem 28.04.2023, bis Sonntag, den 07.05.2023, kam es in Bingen am Rhein im Ortsteil Büdesheim verstärkt zu Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen. Bislang noch unbekannte Täter beschädigten hier Fahrzeuge zur Nachtzeit und in den frühen Morgenstunden durch Zerstechen von Fahrzeugreifen oder Abtreten von Außenspiegeln. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wurden in siebzehn Fällen Strafverfahren wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen eingeleitet. Die Polizeiinspektion Bingen am Rhein bittet um Zeugenhinweise. Sachdienliche Hinweise können unter Tel. 06721 905-0 oder pibingen@polizei.rlp.de mitgeteilt werden. Bei verdächtigen Wahrnehmungen bittet die Polizei ebenfalls niederschwellig um Mitteilung.

