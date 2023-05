Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Flucht - Hinweise erbeten!

Bingen (ots)

Waldalgesheim, 02.05., K48, 08:20 Uhr. Der Fahrer eines blauen 1er Golf Cabiolets fuhr aus Waldlaubersheim in Richtung Waldalgesheim, als ihn ein entgegenkommender PKW am linken Außenspiegel touchierte. Die (blondhaarige) Verursacherin setzte ihre Fahrt in ihrem sehr großen PKW ungerührt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Hinweise von Augenzeugen!

