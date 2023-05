POL-PIBIN: Diebstahl aus Kfz

Bingen (ots) - Am Sonntagmittag meldet ein 66-jähriger Bürger aus Bingen am Rhein, dass gerade versucht wird in sein Haus einzubrechen. Mehrere Streifen begeben sich sofort zur gemeldeten Adresse. Dort konnte bestätigt werden, dass ein Fenster beschädigt war. Der nähere Umkreis war blutverschmiert. Da der Einbrecher nicht mehr vor Ort war, wurden weitere Streifen und ein Polizeihubschrauber zur Fahndung nach diesem ...

mehr