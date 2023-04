Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Vollsperrung in Bingen nach Wasserrohrbruch

Bingen (ots)

Am Samstag, den 29.04.2023, kam es gegen 12:45 Uhr in der Pennrichstraße nahe der BBS in Bingen zu einem Wasserrohrbruch. Dieser führte dazu, dass sich stellenweise die Fahrbahndecke anhob. Zusätzlich kam es zu einem erheblichen Wasserzulauf in die Mainzer Straße in Bingen. Für Anwohner mit Anschluss an die Ringversorgung ist die Wasserversorgung derzeit eingeschränkt. Vor Ort konnte in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, den Stadtwerken und dem Bauhof Bingen mit Arbeiten zur Behebung begonnen werden. Zur Gewährleistung störungsfreier Arbeiten sowie Reinigung der Fahrbahn mussten die Pennrichstraße, Mainzer Straße Übergang Espenschiedstraße bis Einmündung Am Rheinberg von 13:00 Uhr bis 16:15 Uhr vollgesperrt werden. Eine Ursache für den Rohrbruch ist derzeit nicht bekannt. Nach Auflösung der Sperrung werden die Baumaßnahmen an der Rohrleitung durch die Stadtwerke Bingen in eigener Zuständigkeit fortgeführt. Der Bereich ist durch Umzäunung für eine Zufahrt weiterhin bis zur Beendigung der Maßnahmen gesperrt.

